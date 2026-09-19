कौन हैं DUSU के नए अध्यक्ष यश डबास? छात्र सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ा था चुनाव, मार्कशीट को लेकर हुआ था विवाद
Yash Dabas Profile यश डबास 18 सितंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के उम्मीदवार के तौर पर DUSU अध्यक्ष ...और पढ़ें
HighLights
यश डबास 18 सितंबर को DUSU अध्यक्ष चुने गए।
चुनाव से पहले मार्कशीट विवाद में घिरे थे डबास।
छात्र सुरक्षा और हॉस्टल सुविधा मुख्य चुनावी मुद्दे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Yash Dabas Profile यश डबास, जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बुद्धिस्ट स्टडीज में MA कर रहे हैं, 18 सितंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के उम्मीदवार के तौर पर DUSU प्रेसिडेंट पद के लिए चुने गए।
ABVP की तरफ से मैदान में उतरने के बाद वह विवादों में घिरे थे जब जब सोशल मीडिया पर डबास की बताई जा रही एक मार्क्सशीट घूमने लगी।
इसके बाद उस डॉक्यूमेंट में लिखे मार्क्स और उनके एकेडमिक रिकॉर्ड पर सवाल उठाए गए। हालांकि, ABVP के एक अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और इसे उम्मीदवार को निशाना बनाने की कोशिश बताया।
इस प्रकरण के बाद अधिकारी ने मीडिया से कहा था कि, "यश डबास एक होनहार उम्मीदवार हैं और छात्रों के बीच एक लोकप्रिय पसंद बनकर उभरे हैं। ऐसे आरोप सिर्फ़ उन्हें बदनाम करने और उनकी लोकप्रियता कम करने के लिए फैलाए जा रहे हैं।" जिस मार्क्सशीट की बात हो रही है, उसकी पुष्टि PTI ने स्वतंत्र रूप से नहीं की है, जिसने इन आरोपों के बारे में रिपोर्ट की थी।
यश डबास कौन हैं?
'नो योर कैंडिडेट' वेबसाइट के अनुसार, डबास दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर स्थित कंझावला गांव के रहने वाले हैं। अपनी पढ़ाई-लिखाई के अलावा, वह टेनिस से भी जुड़े हैं और ऑल इंडिया और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
डबास ने अपनी अंडरग्रेजुएट पढ़ाई DU के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से पूरी की। बाद में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ के कैंपस लॉ सेंटर से लॉ की डिग्री हासिल की।
वह अभी बुद्धिस्ट स्टडीज में मास्टर डिग्री कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2028 में यह प्रोग्राम पूरा कर लेंगे।
छात्रों की सुरक्षा और हॉस्टल सुविधाओं पर यश डबास
डबास ने हाल ही में मीडिया से सत्य निकेतन बिल्डिंग गिरने की घटना के बारे में बात की थी और वह DUSU प्रेसिडेंट चुने जाने पर उन मुद्दों को उठाने की इच्छा जाहिर की थी।
उन्होंने कहा था कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए PG अकोमोडेशन और हॉस्टल का सुरक्षा ऑडिट किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा था, "मैं छात्रों को यह संदेश देना चाहता हूं कि सत्य निकेतन में जो हादसा हुआ, उसके बाद हम यह पक्का करने के लिए काम करेंगे कि ऐसी कोई घटना दोबारा न हो, और इसके लिए हम हर एक PG और हॉस्टल का सुरक्षा ऑडिट करेंगे।"
ABVP के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की सुविधा का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि संगठन हॉस्टल की सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए काम करेगा।
डाबास ने कहा था, "जैसे JNU और सेंट स्टीफंस कॉलेज हर स्टूडेंट को हॉस्टल की सुविधा देते हैं, वैसे ही आने वाले समय में हम यह पक्का करने के लिए काम करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को हॉस्टल की सुविधा मिले।"
सुरक्षा और हॉस्टल व्यवस्था पर मुख्य एजेंडा
हाल ही में सत्य निकेतन में हुए इमारत हादसे का जिक्र करते हुए यश डबास ने छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं को अपना प्राथमिक चुनावी मुद्दा बनाया।
PG और हॉस्टल का सेफ्टी ऑडिट: डबास ने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद यूनिवर्सिटी क्षेत्र के सभी पीजी और हॉस्टलों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा ताकि हादसों को रोका जा सके।
हर छात्र को हॉस्टल की सुविधा: JNU और सेंट स्टीफंस कॉलेज की तर्ज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों को हॉस्टल अलॉटमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा।
DUSU 2026 में ABVP का पूरा पैनल
18 सितंबर को हुए इस चुनाव में ABVP ने चारों प्रमुख पदों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे:
|पद
|उम्मीदवार
|शैक्षणिक पृष्ठभूमि
|अध्यक्ष
|यश डबास
|MA (बौद्ध अध्ययन), पूर्व CLC छात्र
|उपाध्यक्ष
|यश मौर्य
|कैंपस लॉ सेंटर (CLC) से लॉ की पढ़ाई
|सचिव
|रिया छावड़ी
|ABVP पैनल
|संयुक्त सचिव
|लक्ष्य राज सिंह
|ABVP पैनल
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