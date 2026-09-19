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ABVP ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 में से 3 पदों पर जीत हासिल की, निर्दलीय उम्मीदवार ने रचा इतिहास

By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
Published: Sat, 19 Sep 2026 05:03 PM (IST)Updated: Sat, 19 Sep 2026 05:38 PM (IST)

DUSU Election Result 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव 2026 के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें एबीवीपी ने अध्यक्ष सहित ...और पढ़ें

डूसू के चुनाव परिणाम आने के बाद खुशी जाहिर करतीं छात्राएं। जागरण

डूसू के चुनाव परिणाम आने के बाद खुशी जाहिर करतीं छात्राएं। जागरण

HighLights

  1. एबीवीपी ने डूसू के तीन केंद्रीय पद जीते।

  2. अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर विजय।

  3. उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय दीपांशु शौकीन विजयी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ (डूसू/DUSU) चुनाव 18 सितंबर को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए थे। इसके बाद शनिवार को वोटों की गिनती के दौरान दिनभर उतार-चढ़ाव देखने को मिला और अंततः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने फिर अपना झंडा गाड़ दिया।

एबीवीपी ने चार में से तीन केंद्रीय पदों अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पर परचम लहराया। वहीं, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय दीपांशु शौकीन ने जीत दर्ज की है। मालूम हो कि शुक्रवार को छात्रसंघ चुनाव में 40.46 प्रतिशत मतदान हुआ था। चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच मुख्य मुकाबला था।

90 मिनट की देरी से शुरू हुई वोटों की गिनती

शनिवार सुबह डीयू के खेल स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में मतगणना की शुरुआत तय समय से करीब 90 मिनट की देरी से हुई। अधिकारियों की मौजूदगी और वीडियोग्राफी के बीच वोटों की गिनती का दौर शुरू होते ही परिसर में गहमागहमी बढ़ गई।

शुरुआती राउंड से 22वें राउंड तक पल-पल बदलता रहा गणित

दिनभर चली करीब 22 राउंड की मतगणना के दौरान उम्मीदवारों के बीच का अंतर बेहद कम रहा और कांटे की टक्कर देखने को मिली।

अध्यक्ष पद पर कांटे की टक्कर

शुरुआती राउंड्स (10वें से 13वें राउंड) में एनएसयूआई के विजय शंकर मीणा लगातार बढ़त बनाए हुए थे। हालांकि, 15वें और 16वें राउंड में एबीवीपी के यश डबास ने वापसी करते हुए मामूली बढ़त हासिल की और अंत तक पकड़ मजबूत रखते हुए जीत दर्ज की।

क्र.सं. उम्मीदवार  प्राप्त वोट परिणाम
1 अनन्या रतौरी 5,377  
2 अश्मित कुमार 1,388  
3 एजाज मंसूरी 837  
4 समर्थ बेनीवाल 819  
5 समीर कुमार 1,015  
6 विजय शंकर मीणा 22,523 उपविजयी
7 यश डबस 24,576 विजयी
8 नोटा (NOTA) 4,310  
कुल   60,845  

संयुक्त सचिव पद पर त्रिकोणीय मुकाबला

संयुक्त सचिव पद पर भी रोमांच चरम पर रहा। कभी एनएसयूआई के गोपाल चौधरी तो कभी एससीएस के विशेष यादव आगे निकले लेकिन अंतिम राउंड्स में एबीवीपी के लक्ष्य राज सिंह ने बढ़त बनाकर बाजी मार ली।

क्र.सं. उम्मीदवार  प्राप्त वोट परिणाम
1 बी. पारिजात 5,837  
2 गोपाल चौधरी 15,206  
3 लक्ष्य राज सिंह 16,615 विजयी
4 विशेश यादव 15,778 उपविजयी
5 नोटा (NOTA) 7,389  
कुल   60,825  

सचिव पद पर ABVP का दबदबा

सचिव पद पर एबीवीपी की रिया छाबड़ी ने शुरुआती चरणों से ही बढ़त बनाए रखी और एनएसयूआई की नम्रता चौधरी को पछाड़कर जीत हासिल करने में कामयाब रहीं।

क्र.सं. उम्मीदवार प्राप्त वोट परिणाम
1 नम्रता चौधरी  14,869 उपविजयी
2 पंकज कुमार 7,639  
3 रिया छावड़ी  21,650 विजयी
4 स्तान्जिन डेस्कयोंग  8,734  
5 नोटा (NOTA) 7,884  
कुल   60,776  

उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय का जलवा

उपाध्यक्ष पद का परिणाम सभी को चौंकाने वाला रहा, जहां एनएसयूआई के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन पहले राउंड से ही एकतरफा बढ़त बनाए रहे और शानदार जीत दर्ज की।

 

क्र.सं. उम्मीदवार  प्राप्त वोट परिणाम
1 अरण्य सिंह राठौर 22,744 उपविजयी
2 दीपांशु शोकीन 30,615 विजयी 
3 इशू मौर्या 16,910  
4 वीर चत्रथ 4,313  
5 अक्षत शिखर 2,383  
6 नोटा (NOTA) 4,359  
कुल   60,854  

विजेताओं की सूची

  • अध्यक्ष: यश डबास (ABVP)
  • उपाध्यक्ष: दीपांशु शौकीन (निर्दलीय)
  • सचिव: रिया छाबड़ी (ABVP)
  • संयुक्त सचिव: लक्ष्य राज सिंह (ABVP)

कैंपस में जश्न का माहौल

परिणाम घोषित होते ही विश्वविद्यालय परिसर में ढोल-नगाड़ों की थाप के साथ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। तीन प्रमुख पदों पर जीत दर्ज कर एबीवीपी ने छात्र राजनीति में अपनी साख को एक बार फिर मजबूत किया है।

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