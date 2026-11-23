जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सैनिक फार्म्स के कुछ बैंक्वेट हॉल और वैवाहिक स्थल में जरूरी वैधानिक मंजूरी के बिना चल रही शादी सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियों और आयोजनों पर रोक लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि मामले में बड़ी संख्या में लोगों के जीवन से जुड़े गंभीर सवाल हैं। शादी का सीजन चलने के मद्देनजर आम जनता की सुरक्षा, अधिकारों और हितों की रक्षा करना जरूरी है, ताकि किसी अप्रिय घटना या संभावित हादसे को रोका जा सके।

पीठ ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही आदेश की प्रति एमसीडी आयुक्त और पुलिस आयुक्त को भेजने का निर्देश दिया गया। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। बिना मंजूरी आयोजनों पर रोक का निर्देश पीठ ने अधिकारियों को कानून के अनुसार तत्काल आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया, ताकि आठ प्रतिवादी अगली सुनवाई तक अपने परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियां या शादी समेत कोई समारोह आयोजित न कर सकें।

हॉलकि, उन्हें जरूरी अनुमति और वैधानिक मंजूरी लेने से नहीं रोका गया है। बिना अनुमति चल रहे बैंक्वेट हॉल अदालत ने उक्त आदेश साउथ एवेन्यू समाज कल्याण समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि सैनिक फार्म्स की लेन नंबर डब्ल्यू-17 में कई बैंक्वेट हॉल और वैवाहिक स्थल जरूरी मंजूरी के बिना संचालित हो रहे हैं।