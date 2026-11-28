जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। विकास के रास्ते में तीन पेड़ बाधा बने हुए हैं। यह पेड़ किसी हरियाली वाले पार्क में नहीं, बल्कि वजीराबाद रोड पर भजनपुरा के पास पीडब्ल्यूडी की सड़क के बीच वाहनों की रफ्तार रोक रहे हैं। पीपल व अन्य पेड़ों की वजह से बाटलनेक बना हुआ है।

राेजाना वाहन चालक जाम से जूझ रहे हैं। पहले से ही डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण चलने के कारण वाहन चालकों की परेशानी और बढ़ गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि निर्माण कार्य के साथ यातायात को सुगम बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी व वन विभाग कर क्या रहा है।

फ्लाईओवर के निर्माण से भी यातायात पर दबाव वजीराबाद रोड यमुनापार के प्रमुख मार्गों में शामिल है। इस सड़क से रोजाना बड़ी संख्या में निजी वाहन, बसें, मालवाहक वाहन और दोपहिया वाहन गुजरते हैं। डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण होने से पहले ही सड़क पर यातायात का दबाव बना हुआ है।

पीडब्ल्यूडी ने भजनपुरा के पास सर्विस रोड को खत्म कर दिया है, ऐसे में यह पेड़ सड़क के बीचोबीच आ गए हैं। पास ही फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क का हिस्सा संकरा होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। खासकर व्यस्त समय में वाहनों की कतार लग रही है।