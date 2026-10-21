मिक्सर झूला हादसा: घायल युवती की मौत, संचालक पर लापरवाही से मौत की FIR दर्ज
दिल्ली के विकासपुरी में मिक्सर झूले का गेट टूटने से घायल 19 वर्षीय युवती गुड़िया की इलाज के दौरान मौत ...और पढ़ें
HighLights
विकासपुरी में मिक्सर झूले के हादसे में युवती की मौत।
झूला संचालक पर लापरवाही से मौत का मामला दर्ज हुआ।
पुलिस झूले की सुरक्षा और देर रात संचालन की जांच करेगी।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली के विकासपुरी के एफ ब्लॉक स्थित दशहरा ग्राउंड में मिक्सर झूले का गेट टूटने से घायल 19 वर्षीय युवती गुड़िया की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में दो लोग घायल हुए थे।
युवती की मौत के बाद पुलिस ने झूला संचालक के खिलाफ लापरवाही से मौत की धारा जोड़ते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जांच में झूले की सुरक्षा व्यवस्था और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मेले की अनुमति रात 11 बजे तक होने के बावजूद झूला रात 1:36 बजे तक कैसे चल रहा था, इसकी भी जांच होगी।
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