मिक्सर झूला हादसा: घायल युवती की मौत, संचालक पर लापरवाही से मौत की FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली के विकासपुरी के एफ ब्लॉक स्थित दशहरा ग्राउंड में मिक्सर झूले का गेट टूटने से घायल 19 वर्षीय युवती गुड़िया की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में दो लोग घायल हुए थे।