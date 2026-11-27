जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तिरुप्परंकुंद्रम दीपम विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक और सख्त रुख का विहिप ने स्वागत करते हुए उसे तमिलनाडु सरकार के मुंह पर करारा तमाचा करार दिया है।

विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि यह फैसला न्यायपालिका की गरिमा, कानून के शासन और करोड़ों सनातनियों की आस्था की रक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

अदालती आदेश के बावजूद नहीं जलाया दीपम

विहिप अध्यक्ष ने घटनाक्रम पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शीर्ष अदालत द्वारा 20 नवंबर को दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, 24 नवंबर को दीपथून पर कार्तिगई दीपम प्रज्वलित नहीं किया गया।