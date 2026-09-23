दिल्ली एयरपोर्ट से ईरान की उड़ानें हो सकती हैं बंद, 1500 यात्रियों की बढ़ेगी मुसीबत; लंबा और महंगा होगा सफर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 23 सितंबर यानि आज से ईरानी एयरलाइंस पर अमेरिका के नए और कड़े प्रतिबंध प्रभावी हो गए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय (ट्रेजरी) ने चेतावनी जारी की है।

चेतावनी के मुताबिक यदि कोई भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट या ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी ईरानी एयरक्राफ्ट को फ्यूल, लैंडिंग सुविधा या टिकट बिक्री सहायता देती है, तो उसे अमेरिकी डालर बैंकिंग सिस्टम से बेदखल कर दिया जाएगा।

इस अप्रत्यक्ष (सेकेंडरी) प्रतिबंध का सीधा असर IGI एयरपोर्ट पर भी दिखाई दे सकता है।

IGI पर स्थिति और प्रभाव

वर्तमान में तेहरान और नई दिल्ली के बीच महान एयर व ईरान एयर जैसी उड़ानों का परिचालन होता रहा है। नए दिशानिर्देश लागू होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर इन कंपनियों को फ्यूल सप्लाई और ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज मिलने में गंभीर अड़चनें आ सकती हैं।