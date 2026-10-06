स्वच्छ हवा, सुरक्षित सड़क, बेहतर परिवहन... 2047 के शहरों के लिए विशेषज्ञों ने बताया एकीकृत प्लान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। तेजी से बढ़ते शहरों में स्वच्छ हवा, सुरक्षित सड़क, बेहतर सार्वजनिक परिवहन और जल सुरक्षा के लिए अलग-अलग विभागों में बंटी व्यवस्था के बजाय एकीकृत नीति बनाने की जरूरत है।

इंडिया हैबिटेट सेंटर में शुरू हुए तीन दिवसीय अर्बन अड्डा 2026 में विशेषज्ञों ने कहा कि अगले दशक में लिए जाने वाले फैसले वर्ष 2047 के शहरों की दिशा तय करेंगे।



सम्मेलन में पूर्व जी-20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने स्वच्छ परिवहन को तेजी से बढ़ाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि भारत बड़े पैमाने पर वाहनों का विद्युतीकरण कर सकता है, लेकिन इसके लिए मजबूत नियामकीय ढांचे और राज्यों के बीच लगातार संस्थागत तालमेल जरूरी है।



वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरे एयरशेड में क्षेत्रीय स्तर पर कार्रवाई की जरूरत बताई। उनके अनुसार, प्रशासनिक सीमाओं से अलग उच्च घनत्व वाले परिवहन गलियारों की पहचान, स्वच्छ वाहनों के बेड़े में बदलाव और वास्तविक समय निगरानी को एक साथ लागू करना होगा।