दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में UPSC छात्र ने की खुदकुशी, पढ़ाई के तनाव से परेशान था; सुसाइड नोट बरामद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक अभ्यर्थी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान आंध्र प्रदेश के अल्टा भरत कुमार रेड्डी के रूप में हुई है।

वह इसी वर्ष दिल्ली आया था और राजेंद्र नगर में किराए के मकान में रहकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है।

इसमें युवक ने पढ़ाई से जुड़े तनाव से परेशान होकर यह कदम उठाने की बात लिखी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए आरएमएल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। परिवार को भी घटना की जानकारी दे दी गई है।

कमरे का दरवाजा तोड़कर पहुंची पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, सोमवार दोपहर 2:38 बजे पुलिस को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित मकान नंबर 11ए/16 से एक युवक के फांसी लगाने की पीसीआर कॉल मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी प्रयास के बाद भी दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिसकर्मियों ने उसे तोड़ा। अंदर पहुंचने पर युवक पंखे से लटका मिला। पुलिस ने उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सुसाइड नोट में पढ़ाई के तनाव का जिक्र इसके बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें पढ़ाई से संबंधित तनाव का जिक्र है।