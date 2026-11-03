दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में दो मकानों में लगी आग से मचा हड़कंप, दमकल की छह गाड़ियां ने लपटों को किया काबू

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यमुनापार के शाहदरा और पांडव नगर क्षेत्र के दो मकानों में आग लगने से दमकल कर्मी हलकान रहे। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की छह गाड़ियों को घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया। हालांकि, इस बीच किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

विस्तृत सूचना की प्रतिक्षा की जा रही है...