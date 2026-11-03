दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में दो मकानों में लगी आग से मचा हड़कंप, दमकल की छह गाड़ियां ने लपटों को किया काबू
दिल्ली के यमुनापार स्थित शाहदरा और पांडव नगर में दो मकानों में आग लग गई। दमकल की छह गाड़ियों ने ...और पढ़ें
HighLights
यमुनापार के शाहदरा और पांडव नगर में आग लगी।
दो मकानों में लगी आग पर दमकल ने काबू पाया।
घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यमुनापार के शाहदरा और पांडव नगर क्षेत्र के दो मकानों में आग लगने से दमकल कर्मी हलकान रहे। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की छह गाड़ियों को घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया। हालांकि, इस बीच किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
विस्तृत सूचना की प्रतिक्षा की जा रही है...