राहुल गांधी से देशभर के व्यापारियों ने पूछे 5 सवाल, दीवाली के बाद दिल्ली में धिक्कार दिवस का एलान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एसआईआर के मुद्दे पर राजनीतिक बढ़त लेने की सोच रही कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें अब व्यापारी वर्ग बढ़ाने वाला है।

त्योहारी सीजन के बीच राजनीतिक प्रदर्शनों व रैलियों से दिल्ली के बाजारों पर पड़े गंभीर असर से व्यापारी वर्ग में आक्रोश है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक सख्त पत्र भेजकर दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने के लिए उन्हें राजनीतिक और नैतिक रूप से जवाबदेह ठहराया है।

कैट ने चेतावनी दी है कि दीपावली के तत्काल बाद देश भर के प्रमुख व्यापारी नेता नई दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक कर रणनीति तय करेंगे और जल्द ही देश भर में धिक्कार दिवस मनाने की तिथि की घोषणा करेंगे। प्रदर्शन का अधिकार आजीविका छीनने का लाइसेंस नहीं कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि एक नवंबर को कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा आयोजित रैली तथा पिछले एक महीने से चल रहे विभिन्न धरना-प्रदर्शनों से दिल्ली के थोक बाजारों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

भरतिया ने कहा कि राहुल गांधी एक ओर जनता से स्थानीय बाजारों से खरीदारी की अपील करते हैं और दूसरी ओर ऐसे प्रदर्शनों का समर्थन करते हैं जिनसे ग्राहक उन बाजारों तक पहुंच ही न पाएं। यह दोहरा रवैया छोटे व्यापारियों, पटरी वालों और कामगारों की आजीविका पर सीधा हमला है। संवैधानिक प्रावधानों पर जोर देते हुए कैट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) अभिव्यक्ति की आजादी देता है, तो अनुच्छेद 19(1)(जी) हर नागरिक को व्यापार और आजीविका कमाने का मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है।

किसी भी राजनीतिक दल को अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए दूसरों की रोजी-रोटी को बलि चढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दिल्ली के बाहरी हिस्से में हो प्रदर्शन स्थल कैट ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में कहा कि दिल्ली देश का प्रमुख व्यापारिक और वित्तीय केंद्र है। यदि राजधानी में व्यापार को इस तरह निशाना बनाया जाएगा तो यह पूरे देश के लिए एक खतरनाक परंपरा बन जाएगी।