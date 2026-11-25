स्नेहा कुमारी, पश्चिमी दिल्ली। पार्कों को विकसित करने के साथ उनका नियमित रखरखाव और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना भी जरूरी है, लेकिन तिलक नगर के पीएनबी शाखा के पास स्थित पार्क और मार्केट की पार्किंग से सटे एफ-ब्लाक के पार्क में इसकी कमी साफ दिखाई देती है।

दोनों पार्कों के भीतर और चारदीवारी के आसपास कूड़े के ढेर लगे हैं। शाम होते ही पर्याप्त रोशनी नहीं होने से लोग यहां आने से भी कतरा रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि पार्कों में नियमित सफाई नहीं होती और गंदगी के कारण लोगों की आवाजाही कम हो गई है।

अंधेरे में असुरक्षित हो जाता है माहौल पीएनबी शाखा के पास स्थित पार्क के आसपास रोजाना बड़ी संख्या में कामकाजी लोगों और अन्य राहगीरों की आवाजाही रहती है। स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि शाम होते ही अंधेरे का फायदा उठाकर यहां नशा करने वाले और असामाजिक तत्व जुटने लगते हैं।

इससे बैंक ग्राहकों, बुजुर्गों और कामकाजी महिलाओं में असुरक्षा का डर रहता है। झपटमारी जैसी घटनाओं की आशंका के चलते शाम को पार्क पहुंचने वाले गिने-चुने लोग भी भीतर जाने से बचते हैं। वे मुख्य द्वार के आसपास कुछ देर रुककर लौट जाते हैं।

वहीं, एफ-ब्लाक का पार्क तिलक नगर मार्केट की पार्किंग के नजदीक स्थित है। ऐसे में दोनों पार्कों की बदहाली का असर केवल वहां सैर करने आने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के दुकानदारों और राहगीरों को भी परेशानी होती है।

विभागीय जिम्मेदारी पर उठे सवाल, पुलिस गश्त की मांग एमसीडी के वेस्ट जोन के वार्ड-101 के अंतर्गत आने वाले इन पार्कों की स्थिति को लेकर रखरखाव व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। एमसीडी के उद्यान विभाग के मई 2025 के ड्यूटी रोस्टर में पीएनबी शाखा के पास स्थित पार्क को पार्क 1/1 ब्लाक, तिलक नगर के नाम से दर्ज किया गया है।