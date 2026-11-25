मुकेश कुमार ठाकुर, पश्चिम दिल्ली। राजौरी गार्डन थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में पुलिस ने क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

आरोपित एक आवासीय मकान की पहली मंजिल से आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच पर सट्टा लगवा रहे थे। पुलिस ने मौके से आठ मोबाइल फोन, एक एचपी लैपटाप और नकदी गिनने की मशीन बरामद की है। लैपटाप में सट्टेबाजी से जुड़ा डाटा मिला है।

क्रिकेट मैच पर चल रहा था सट्टा पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि 21 नवंबर को सुभाष नगर पुलिस चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल राहुल को सूचना मिली थी कि सुभाष नगर के मकान नंबर 10/67 और 68 की पहली मंजिल पर क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलाया जा रहा है।

सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी एसआइ अनुज मोर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मकान पर छापा मारा। वहां दो व्यक्ति क्रिकेट मैच पर सट्टा लगवाते मिले। दोनों आरोपी गिरफ्तार.. जांच में पता चला कि दोनों आरोपित सट्टा लगाने वालों से मोबाइल फोन पर संपर्क कर रहे थे। वे सट्टे के भाव बता रहे थे और लैपटाप में बेटिंग असिस्टेंट आइ-बुक एप्लीकेशन के जरिये सट्टे का हिसाब दर्ज कर रहे थे। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया।