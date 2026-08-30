कांग्रेस नेता अलका लांबा के पिता के घर चोरी, नकद और सोने-हीरे के गहने उड़ा ले गए चोर

जागरण संवाददाता पश्चिमी दिल्ली। राजौरी गार्डन थाना क्षेत्र अंतर्गत टैगोर गार्डन एक्सटेंशन में रविवार सुबह एक मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। यह घर कांग्रेस की नेत्री अलका लांबा के पिता अमर नाथ लांबा का है। घटना के समय मकान बंद था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बदमाशों ने पहले इलाके की रेकी की और फिर मकान का बाहर लगा लोहे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए।



बदमाशों ने घर में घुसकर 1.75 लाख रुपये नकद के अलावा सोने की चेन, सोने की बाली और हीरे की अंगूठी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का पता चलने के बाद अलका लांबा की बहन कंचन छाबड़ा ने पुलिस को सूचना दी।

सीसीटीवी फुटेज में नकाबपोश चोरों को घर में घुसते देखा गया सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट मीडिया पर वायरल घटना के बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की गई, जिसमें सुबह करीब 6:22 बजे तीन नकाबपोश घर में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीनों संदिग्धों ने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था। दोपहर तक इस वारदात का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसके आधार पर पुलिस पहचान करने का प्रयास कर रही है।