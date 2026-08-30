दिल्ली में CNG की दरों में 3.89 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी, कांग्रेस ने जताया विरोध

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में 3.89 प्रति किलो की बढ़ोतरी (अब 86.98 प्रति किलो) पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अन्य राज्यों में दाम नहीं बढ़े, तो सिर्फ दिल्ली की जनता पर ही यह आर्थिक बोझ क्यों डाला जा रहा है?



यादव ने इसे आम जनता की जेब पर डाका करार देते हुए कहा कि इससे ऑटो-टैक्सी चालकों, मध्यम वर्ग और दैनिक यात्रियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदूषण कम करने और सस्ता परिवहन देने के लिए सीएनजी को बढ़ावा दिया गया था।