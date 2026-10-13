दिल्ली-NCR में गरबा का महाकुंभ, 'द ग्रेट इंडियन गरबा फेस्ट' में झूमने को तैयार 30,000 लोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक समय था जब दिल्ली-एनसीआर में गरबा के बड़े आयोजन नहीं होते थे। लोग या तो अपनी सोसाइटी के मैदान में गरबा करते थे या फिर महंगे होटलों के छोटे बॉलरूम में। लेकिन, 2022 में ट्रिलियन वर्ल्डवाइड ने 'द ग्रेट इंडियन गरबा फेस्ट' की शुरुआत करके इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। महज 4 सालों में यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा नवरात्र उत्सव बन चुका है।

एक साथ नोएडा और चंडीगढ़ में मचेगी धूम इस साल 'द ग्रेट इंडियन गरबा फेस्ट' का चौथा संस्करण (TGIGF 4.0) आयोजित हो रहा है। इसकी भारी डिमांड को देखते हुए, पहली बार यह आयोजन 16, 17 और 18 अक्टूबर 2026 को एक साथ दो शहरों, नोएडा और चंडीगढ़ में हो रहा है।

नोएडा में यह कार्यक्रम सेक्टर 38A स्थित 'वर्ल्ड्स ऑफ वंडर' में शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। आयोजकों को उम्मीद है कि इन तीन रातों में लगभग 30,000 लोग एक साथ गरबा करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा और संस्कृति है प्राथमिकता इस फेस्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें शामिल होने वालों में लगभग 80 प्रतिशत महिलाएं होती हैं। इसके संस्थापक आशीष रंधावा का कहना है कि, "अगर कोई लड़की सज-धज कर अकेले गरबा करने आए, तो उसे एक बार भी अपनी सुरक्षा की चिंता न करनी पड़े, यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।"