तहव्वुर राणा 26/11 मामले में NIA को दस्तावेज देने का आदेश, अब 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
एनआईए की विशेष अदालत ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपित तहव्वुर राणा को मामले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने ...और पढ़ें
HighLights
एनआईए को तहव्वुर राणा को दस्तावेज देने के लिए दो सप्ताह।
राणा ने आरोपपत्र से जुड़े दस्तावेजों की प्रतियां मांगी थीं।
मामला आरोप तय करने पर बहस के चरण में है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की साजिश में आरोपित तहव्वुर हुसैन राणा को मामले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए एनआईए की विशेष अदालत ने जांच एजेंसी को दो सप्ताह का समय दिया है।
तहव्वुर राणा ने आरोपपत्र के साथ दाखिल उन दस्तावेज की प्रतियां मांगी थीं, जिन पर जांच एजेंसी मुकदमे के दौरान भरोसा नहीं कर रही है। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने उसकी अर्जी स्वीकार करते हुए एनआईए को यह निर्देश दिया।
अब 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान कुछ दस्तावेज तहव्वुर राणा को उपलब्ध भी कराए गए। मामला फिलहाल आरोप तय करने पर बहस के चरण में है। अदालत की ओर से नियुक्त न्याय मित्र अधिवक्ता निशांत सिंह ने आरोप तय करने पर अपना पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की है।
तहव्वुर राणा को अप्रैल 2025 में अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था तब से वह तिहाड़ जेल में बंद है। इससे पहले 14 नवंबर को अदालत ने जेल प्रशासन को राणा का समुचित इलाज सुनिश्चित करने और उसकी एम्स में चिकित्सकीय जांच कराने का निर्देश दिया था।
राणा ने मांगी थी चिकित्सका सुविधा
राणा ने ईएनटी और हड्डियों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए चिकित्सा सुविधा मांगी थी। उसने अमेरिका में हिरासत के दौरान हुए इलाज समेत अपने पूरे मेडिकल रिकार्ड उपलब्ध कराने की भी मांग की थी।
इसके अलावा अदालत ने उसे जेल नियमावली के अनुसार आपराधिक कानून मैनुअल, भारतीय न्याय संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसी कानून की किताबें उपलब्ध कराने की अर्जी भी स्वीकार की थी।
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