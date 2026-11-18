जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की साजिश में आरोपित तहव्वुर हुसैन राणा को मामले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए एनआईए की विशेष अदालत ने जांच एजेंसी को दो सप्ताह का समय दिया है।

तहव्वुर राणा ने आरोपपत्र के साथ दाखिल उन दस्तावेज की प्रतियां मांगी थीं, जिन पर जांच एजेंसी मुकदमे के दौरान भरोसा नहीं कर रही है। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने उसकी अर्जी स्वीकार करते हुए एनआईए को यह निर्देश दिया।

अब 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई सुनवाई के दौरान कुछ दस्तावेज तहव्वुर राणा को उपलब्ध भी कराए गए। मामला फिलहाल आरोप तय करने पर बहस के चरण में है। अदालत की ओर से नियुक्त न्याय मित्र अधिवक्ता निशांत सिंह ने आरोप तय करने पर अपना पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की है।

तहव्वुर राणा को अप्रैल 2025 में अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था तब से वह तिहाड़ जेल में बंद है। इससे पहले 14 नवंबर को अदालत ने जेल प्रशासन को राणा का समुचित इलाज सुनिश्चित करने और उसकी एम्स में चिकित्सकीय जांच कराने का निर्देश दिया था।