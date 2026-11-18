जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ‘सूर्या: अंत से आरंभ तक’ में फिल्म के खिलाफ चिकित्सकों की याचिका पर फिल्म निर्माता ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया है।

न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ के समक्ष फिल्म निर्माता की तरफ से बताया गया कि यह फिल्म काल्पनिक रचना है और इसमें एक डिस्क्लेमर जोड़ा जाएगा कि यह मूल मलयालम फिल्म ‘जोसेफ’ का रूपांतरण है।

निर्माताओं के आश्वासन के बाद पीठ ने कहा कि मामले में किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है और याचिका का निपटारा कर दिया।

मलयालम फिल्म की रीमेक है सूर्या

फिल्म निर्माता की तरफ से यह जानकारी फिल्म के खिलाफ निजी अस्पताल के चिकित्सकों की याचिका पर दी गई। इसमें चिकित्सकों को भ्रष्ट दिखाने से स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा भड़कने की आशंका जताई गई थी।