जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार के पास परिसर के अंदर एक गाय दिखाई देने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने गाय की फोटो इंटरनेट मीडिया पर साझा की, जिसके बाद यह फोटो प्रसारित हो रही है।