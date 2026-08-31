ठग सुकेश चंद्रशेखर को 8 साल की कठोर जेल, सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर जमानत प्रक्रिया प्रभावित करने का था आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का रूप धारण करने और एक अन्य आपराधिक मामले में जमानत प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास के आरोप में आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

तीस हजारी अदालत की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षिता मिश्रा ने चंद्रशेखर को भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के तहत दो साल का कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, धारा 189 के तहत दो साल का कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 507 के तहत चार साल का कठोर कारावास सुनाया है।