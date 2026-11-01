दक्षिण दिल्ली में वीकेंड पर नहीं लगेगा जाम, ट्रैफिक पुलिस ने बदला रूट और पार्किंग प्लान; जानें डिटेल्स

मुहम्मद रईस, दक्षिणी दिल्ली। मथुरा रोड पर निजामुद्दीन क्षेत्र में सब्ज बुर्ज गोलचक्कर पर सप्ताहांत पर लगने वाले जाम से लंबे समय तक राहत के लिए ट्रैफिक पुलिस ने चार बिंदुओं का सुझाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी और सुंदर नर्सरी को दिया है।

पहला सुझाव लोधी रोड से आने वाली गाड़ियों को लोधी फ्लाईओवर से बायीं तरफ सुब्रह्मण्यम भारती टी-प्वाइंट से कट बनाकर यूटर्न देना है, जिससे सुंदर नर्सरी की तरफ सीधा ट्रैफिक दबाव एक तरफ से कम हो सके। दूसरा सुझाव गोलचक्कर के चबूतरों की चौड़ाई कम करना है, ताकि सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा सके। वहीं, हुमायूं के मकबरे का प्रवेश और निकासी द्वार मथुरा रोड पर ही सबवे के नजदीक बनाने, सुंदर नर्सरी की पार्किंग के गेट में बदलाव तथा मकबरे के बगल में ही ITI काॅलेज में वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था देना शामिल है।