दक्षिणी दिल्ली के PG में गिरा छत का प्लास्टर, सत्य निकेतन हादसे से भी नहीं लिया सबक नहीं; भय में छात्र

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। सत्य निकेतन हादसे के बाद राजधानी में हॉस्टल और पीजी संचालकों पर सख्ती के दावे किए गए। दिल्ली सरकार की ओर से पीजी व हॉस्टल की सुरक्षा जांच के आदेश जारी किए थे और नगर निगम ने भी शहरभर में पीजी का सर्वे कर अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की थी।

इसके बावजूद पीजी में रहने वाले छात्र सुरक्षित नहीं हैं। दक्षिणी दिल्ली के साउथ एक्स स्थित एक निजी पीजी में रविवार रात छत का प्लास्टर गिरने की घटना सामने आई है। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया प्रसारित है। View this post on Instagram A post shared by Jayant K. (@jayantshroti) पढ़ाई के दौरान बिस्तर पर गिरा प्लास्टर दैनिक जागरण से बातचीत में छात्र ने बताया कि वह दिल्ली काॅलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में प्रथम वर्ष में है और साउथ एक्स स्थित एक निजी पीजी में रहता है। रविवार रात करीब 11 बजे कमरे में पढ़ाई कर रहा था उसी दौरान छत से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा बिस्तर पर आकर गिरा। गनीमत रही कि वह उस समय स्टडी टेबल पर बैठे थे, वर्ना गंभीर चोट लग सकती थी।

उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले कमरे का पंखा भी उसके बिस्तर पर गिर गया था। लगातार दूसरी घटना के बाद वह और उसके साथी छात्र दहशत में हैं। गीजर में शार्ट सर्किट से ब्लास्ट छात्र ने इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो में पीजी की स्थिति दिखाते हुए पीजी संचालकों और छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। देर रात इस घटना पर संचालकों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने पर छात्रों ने पुलिस को भी फोन कर जानकारी दी थी।