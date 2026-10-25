दिल्ली में एनकाउंटर, एक लाख का इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल; पुलिस ने दबोचा

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ मे एक लाख का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के अनुसार, मैदानगड़ी थाने के इलाके में रविवार सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। बाइक पर सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया।