गाजियाबाद में एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार; बैंक ग्राहकों से करते थे ठगी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बैंक से रुपये लेकर निकलने वाले लोगों को स्कूटी से टक्कर मारने का झांसा देकर टप्पेबाजी करने वाले दो आरोपितों को सिहानी गेट पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। शुक्रवार देर रात डीपीएस स्कूल के पास हुई मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी है।

एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद के मुताबिक गिरफ्तार आरोपितों की पहचान दिल्ली के मंगोलपुरी निवासी विवेक और गौरव उर्फ गोलू के रूप में हुई है। विवेक के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर में टप्पेबाजी, चोरी और लूट के 29 तथा आर्म्स एक्ट के तीन मुकदमों समेत कुल 32 मुकदमे दर्ज हैं।

वहीं, गौरव के खिलाफ टप्पेबाजी और चोरी के सात तथा लूट के तीन मुकदमों समेत कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों बदमाशों ने नंदग्राम निवासी कुलदीप से मालीवाड़ा चौक के पास स्कूटी में टक्कर मारकर रुपए से भरा बैग ले गए थे।