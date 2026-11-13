स्वस्थ माता-पिता के बच्चे को भी हो सकता है SMA; जानें कारण, लक्षण और उपचार

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। माता-पिता पूरी तरह स्वस्थ हों, फिर भी उनके बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) जैसी गंभीर आनुवंशिक बीमारी हो सकती है। इसका मुख्य कारण शरीर में मौजूद एसएमएन-1 जीन में खराबी या उसका गायब होना है। जीन शरीर के विकास और कामकाज से जुड़ी जरूरी जानकारियां रखते हैं।

जब बच्चे को मां और पिता दोनों से इस जीन की खराब प्रति मिलती है तो वह इस बीमारी से पीड़ित हो सकता है। दोनों अभिभावक इस खराब जीन के वाहक हो सकते हैं, लेकिन उनमें बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देते। ऐसे दंपती की प्रत्येक गर्भावस्था में बच्चे को एसएमए होने की आशंका 25 प्रतिशत रहती है।

क्या होता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी? सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ कंसल्टेंट न्यूरोलाजिस्ट एवं न्यूरोलाजी विभाग के सह-अध्यक्ष डा. अंशु रोहतगी के अनुसार एसएमए में रीढ़ की हड्डी और दिमाग के निचले हिस्से में मौजूद वे तंत्रिका कोशिकाएं धीरे-धीरे नष्ट होने लगती हैं, जो मांसपेशियों को काम करने का संदेश देती हैं।

इससे मांसपेशियां कमजोर और सिकुड़ने लगती हैं। इस बीमारी के चार प्रकार हैं। टाइप-1 में जन्म से छह महीने तक, टाइप-2 में छह से 18 महीने तक लक्षण सामने आते हैं। टाइप-3 बचपन और किशोरावस्था में, जबकि टाइप-4 वयस्क अवस्था में शुरू होती है।