दिल्ली में EV सब्सिडी और गाड़ी स्क्रैप कराने का नियम बदला, बिना आधार वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा लाभ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और पुराने वाहनों को स्क्रैप) कराने पर सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि हासिल करने के लिए अब आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य हो गया है।

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत सब्सिडी और कबाड़ प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए आवेदकों की पहचान आधार के जरिये सत्यापित करने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

ओटीपी से होगा पहचान का सत्यापन नई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन पोर्टल पर आवेदन करते समय आवेदक को अपना आधार नंबर देना होगा। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के माध्यम से पहचान का सत्यापन किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इससे प्रोत्साहन राशि के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े और एक ही व्यक्ति की ओर से बार-बार लाभ लेने के मामलों पर रोक लगाई जा सकेगी। साथ ही पात्र लाभार्थियों तक राशि पहुंचाने में पारदर्शिता आएगी।