दिल्ली में फिर बढ़ेगी SIR की डेडलाइन? 47 लाख नामों को जोड़ने की कवायद; अगले हफ्ते से फॉर्म मिलने की उम्मीद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी होने पर संशय बना हुआ है। मसौदा मतदाता सूची से बाहर हुए करीब 47 लाख मतदाताओं तक पहुंचने के लिए गणना (एनुमरेशन) फॉर्म का वितरण अब अगले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है।

ऐसे में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने प्रक्रिया की समयसीमा की समीक्षा करने का फैसला किया है। फॉर्म वितरण की रफ्तार और जमीनी प्रगति को देखते हुए तय किया जाएगा कि 25 नवंबर की मौजूदा समयसीमा को आगे बढ़ाने की जरूरत है या नहीं। ऐसा हुआ तो यह समयसीमा में छठा विस्तार होगा। अधिकारियों के मुताबिक, ईसीआईनेट साफ्टवेयर को अपडेट किए जाने के कारण फॉर्म वितरण में देरी हुई है। अब प्रत्येक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर हुए करीब 300 मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना होगा।

उन्हें गणना फॉर्म उपलब्ध कराने के साथ उसे भरने में भी मदद करनी होगी। इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं तक पहुंचने की चुनौती को देखते हुए निर्धारित समय में यह काम पूरा करना आसान नहीं माना जा रहा है। अब तक तीन लाख से अधिक आवेदन एसआईआर के तहत 31 अगस्त से दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, हटाने और विवरण में सुधार के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं।