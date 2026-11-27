जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की पढ़ाई और परीक्षा के चलते मामले की सुनवाई प्रभावित हुई है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की परीक्षाओं में शामिल होने का हवाला देते हुए आफताब ने कोर्ट से सुनवाई की तारीख बदलने का अनुरोध किया था।

इस पर साकेत कोर्ट ने मामले को एक दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। एक दिसंबर को मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही दर्ज की जाएगी।

इग्नू की परीक्षाओं के चलते मांगी तारीख

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरविंदर सिंह जग्गी की कोर्ट में बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आफताब को तिहाड़ जेल के केंद्रीय कारागार नंबर चार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया।

आफताब ने कोर्ट को बताया कि उसकी इग्नू की परीक्षाएं 26 नवंबर से 17 दिसंबर तक निर्धारित हैं। परीक्षा के सभी स्लॉट दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक हैं। ऐसे में उसने सुनवाई के लिए सुविधाजनक तारीख देने का अनुरोध किया।