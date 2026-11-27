जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। गुरुजी के नाम, तस्वीरों और बड़े मंदिर से कथित जुड़ाव दिखाकर चंदा मांगने के मामले में साकेत कोर्ट ने रोहिणी स्थित एक ट्रस्ट पर रोक लगा दी है।

जिला न्यायाधीश (कमर्शियल कोर्ट) बलवंत राय बंसल ने बृहस्पतिवार को गुरुजी का आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम आदेश जारी किया।

कोर्ट ने सर्व समर्पित अवन समर्पण ट्रस्ट और अन्य संबंधित पक्षों को गुरुजी का आश्रम नाम, उनकी कॉपीराइट वाली तस्वीरों का इस्तेमाल करने और बड़े मंदिर से जुड़ा होने का दावा कर चंदा मांगने से रोक दिया है।

तस्वीरों और क्यूआर कोड से मांगा जा रहा था चंदा

गुरुजी का आश्रम ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता संदीप कपूर ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 1999 में गुरुजी (श्री निर्मल सिंह महाराज) और उनकी मां ने इस ट्रस्ट की स्थापना की थी।