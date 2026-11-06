'सिर्फ दो कैदी क्यों हटाए', श्रद्धा हत्याकांड में आफताब की सुरक्षा पर कोर्ट सख्त; जेल प्रशासन से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपित आफताब अमीन पूनावाला की सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। जेल प्रशासन ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि आफताब को अलग सेल में रखा गया है और 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है।

हालांकि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए आफताब ने बताया कि जिन पांच कैदियों से उसे खतरा था, उनमें से केवल दो को दूसरे वार्ड में भेजा गया है, जबकि तीन अब भी उसी वार्ड में मौजूद हैं। इस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरवरिंदर सिंह जग्गी ने जेल प्रशासन से नई स्टेटस रिपोर्ट और स्पष्टीकरण मांगा है। इसे 17 नवंबर तक पेश करना होगा।

क्या है आफताब का आरोप? जेल के उपअधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, आफताब सेंट्रल जेल नंबर चार के अलग सुरक्षा वार्ड में है। उसकी निगरानी के लिए जेल कर्मचारियों के अलावा व्यक्तिगत टीएसपी एस्कार्ट भी तैनात किया गया है। एस्कार्ट सुबह सेल से बाहर निकलने से लेकर रात में बंद होने तक उसके साथ रहता है।

रिपोर्ट में कहा गया कि जांच में आफताब को धमकी मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। आफताब ने कोर्ट को बताया कि उसे सुबह और शाम केवल 30-30 मिनट ही सेल से बाहर निकलने दिया जाता है। कोर्ट ने पूछा सवाल कोर्ट ने सवाल उठाया कि दो नवंबर के आदेश में पांच कैदियों का जिक्र था, फिर केवल दो को ही क्यों हटाया गया। जेल अधीक्षक से इस पर जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।