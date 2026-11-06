दिल्ली के एमजी रोड पर कार शोरूम में लगी आग, 6-7 नई गाड़ियां जलीं; राहत-बचाव कार्य जारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के एमजी रोड स्थित एक कार शोरूम में शुक्रवार शाम करीब 4 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां आग लग गई। आग लगते ही पूरी शोरूम में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को दी गई।

सूचना मिलते दमकल विभाग की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार किसी जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि 6 से 7 नई गाड़ियां आग की चपेट में आकर जल गई हैं।