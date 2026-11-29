जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उत्तर पश्चिम दिल्ली के शालीमार गांव में रविवार को एक गैराज में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग गैराज के ग्राउंड फ्लोर पर ई-रिक्शा पार्किंग में लगी। दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

घटना में पार्किंग में खड़े 18 ई-रिक्शा आग की चपेट में आ गए। वहीं, दमकलकर्मियों ने इमारत की तीसरी मंजिल से दो बच्चों, दो पुरुषों और दो महिलाओं समेत छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां दमकल विभाग के मुताबिक, रविवार दोपहर करीब 1:15 बजे शालीमार गांव में मस्जिद के पास रमेश डॉक्टर वाली गली में गैराज में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल की दो वॉटर टेंडर (डब्ल्यूटी), दो वॉटर बाउजर (डब्ल्यूबी) और एक क्यूआरवी को मौके पर भेजा गया।