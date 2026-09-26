छठ-दिवाली पर घर जाने वालों को राहत, शकूरबस्ती से दरभंगा-गोरखपुर के लिए चलेंगी दो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। त्योहार की भीड़ को ध्यान में रखकर रेलवे ने दिल्ली के शकूरबस्ती से दरभंगा और गोरखपुर के लिए दो विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। दोनों ट्रेनों में वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। इससे सभी श्रेणी के यात्रियों को लाभ होगा।

शकूरबस्ती-दरभंगा त्योहार विशेष (04098/04097) शूकरबस्ती से 04098 नंबर की विशेष ट्रेन एक अक्टूबर से 29 नवंबर तक मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के छह दिन सुबह 9.20 बजे चलकर अगले दिन सुबह 10.10 बजे दरभंगा पहुंचेगी। वापसी में 04097 नंबर की विशेष ट्रेन बुधवार को छोड़कर सप्ताह के छह दिन दरभंगा से दोपहर दो बजे चलेगी और अगले दिन शाम छह बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। रास्ते में इसका ठहराव नई दिल्ली, गाजियाबाद, कानपुर, उन्नाव, एेशबाग, बादशाहनगर, बाराबंकी, बुढ़वल, गोंडा, गोरखपुर, कप्तानगंज, सिसवा बाजार, बगहा, नरकटियागंज, सिकटा, रक्सौल, घोड़ासहन, बैरगनियां, सीतामढ़ी, जनकपुरी रोड और कमतौल रेलवे स्टेशनों पर होगा।