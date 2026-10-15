दिल्ली में स्कूटर से जा रहे शाहिद पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, हत्या के बाद एक बाइक पर फरार हुए चार हमलावर

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी के दक्षिणी दिल्ली इलाके में अपराध की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बाइक सवार चार अज्ञात बदमाशों ने स्कूटर से जा रहे शाहिद नामक युवक की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी।

जानकारी के मुताबिक, शाहिद जब अपने स्कूटर से जा रहा था, तभी पीछे से आए चार हमलावरों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। वार होते ही संतुलन बिगड़ने से शाहिद स्कूटर समेत सड़क पर गिर पड़ा। इसके बाद चारों बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।