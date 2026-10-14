'रिक्लेम जंतर मंतर' और 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो' के लगे नारे, SFI व DUFI ने जंतर मंतर की ओर किया संयुक्त मार्च

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में बीते कई दिनों से हर दिन किसी न किसी पार्टी या संगठन का धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसी क्रम में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीयूएफआई) के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को फिरोजशाह रोड से जंतर मंतर की ओर संयुक्त विरोध मार्च निकाला। हालांकि, पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया।

'रिक्लेम जंतर मंतर' और 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो' जैसे नारे एएनआई के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और जंतर मंतर को फिर से निर्धारित विरोध स्थल बनाने की मांग की। वे 'रिक्लेम जंतर मंतर' और 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो' जैसे नारे लगा रहे थे।