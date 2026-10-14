राहुल गांधी का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप, बोले- हिरासत में लिए NSUI प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटा

एक कान से सुन नहीं पा रही छात्रा

इस दौरान राहुल गांधी बोले, 'केरल की रहने वाली अथिरा अब एक कान से सुन नहीं पा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उनके कान पर चोट मारी, जिसके बाद उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हो गई है।' राहुल गांधी ने कहा कि इससे पहले उन्होंने एक ऐसे लड़के को दिखाया था, जिसकी प्रदर्शन रोकने की कोशिशों के चलते एक आंख की रोशनी चली गई थी।

हिरासत के समय नहीं थी महिला पुलिसकर्मी

पीड़िता का परिचय कराने के बाद राहुल के निर्देश पर छात्रा ने बताया कि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसका नाम अथिरा है और वह केरल की रहने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस बस के अंदर उनके साथ मारपीट की गई। अथिरा के मुताबिक, जब उन्हें हिरासत में लिया गया, तब बस में कोई महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं थी।