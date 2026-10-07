पूर्वी दिल्ली में बड़ा हादसा: सीमापुरी में भरभराकर गिरा 5 मंजिला जर्जर मकान, बच्चों समेत 10 लोग दबे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बुधवार को एक पांच मंजिला जर्जर मकान गिर गया। घटना की सूचना दमकल विभाग को दोपहर 3:32 बजे मिली, जिसके बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा। मलबे में तीन बच्चों समेत 10 लोगों के फंसे होने की सूचना है, जिसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है।

वहीं, इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस बचाव अभियान में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जो मकान गिरा है वह एल शेप का 25 गज में बना था। इसमें पड़ोसी का मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। बचाव अभियान जारी है।

घटना के बाद जोन चेयरमैन पंकज लूथरा मौके पर पहुंचे। जिस जगह पर मकान गिरा है, उसके पास ही सीमापुरी ईदगाह है। ईदगाह की दीवार भी क्षतिग्रस्त हुई है। दो घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी पहचान अभी नहीं हुई है।

अवैध तरीके से बना था मकान जानकारी के मुताबिक, मकान अनधिकृत कॉलोनी में अवैध तरीके से बना हुआ था। इसमें करीब 10-12 परिवार किराए पर रह रहे थे। मकान अनवर नामक युवक के नाम पर था। उसकी पत्नी सलमा भी घटना में घायल हो गई। उसे भी अस्पताल पहुंचाया गया है।