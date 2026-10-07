पूर्वी दिल्ली में बड़ा हादसा: सीमापुरी में भरभराकर गिरा 5 मंजिला जर्जर मकान, बच्चों समेत 10 लोग दबे
पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में बुधवार को एक पांच मंजिला जर्जर मकान गिर गया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं और बचाव अभियान जारी है।
HighLights
सीमापुरी में तीन मंजिला जर्जर मकान ढहा
हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए
दमकल और पुलिस बचाव अभियान में जुटी
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बुधवार को एक पांच मंजिला जर्जर मकान गिर गया। घटना की सूचना दमकल विभाग को दोपहर 3:32 बजे मिली, जिसके बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा। मलबे में तीन बच्चों समेत 10 लोगों के फंसे होने की सूचना है, जिसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है।
वहीं, इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस बचाव अभियान में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जो मकान गिरा है वह एल शेप का 25 गज में बना था। इसमें पड़ोसी का मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। बचाव अभियान जारी है।
घटना के बाद जोन चेयरमैन पंकज लूथरा मौके पर पहुंचे। जिस जगह पर मकान गिरा है, उसके पास ही सीमापुरी ईदगाह है। ईदगाह की दीवार भी क्षतिग्रस्त हुई है। दो घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी पहचान अभी नहीं हुई है।
अवैध तरीके से बना था मकान
जानकारी के मुताबिक, मकान अनधिकृत कॉलोनी में अवैध तरीके से बना हुआ था। इसमें करीब 10-12 परिवार किराए पर रह रहे थे। मकान अनवर नामक युवक के नाम पर था। उसकी पत्नी सलमा भी घटना में घायल हो गई। उसे भी अस्पताल पहुंचाया गया है।
पिछले महीने ही सत्य निकेतन में बड़ा हादसा
बता दें इससे पहले दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 6 सितंबर को एक पांच मंजिला पीजी की इमारत के ढह जाने से सात छात्रों की मौत हो गई थी। बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम चल रहा था कि तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने मुख्य बिल्डिंग मालिक हरिराम गुप्ता समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था।