दिल्ली सीमापुरी हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई पांच, सामने आई मकान ढहने की वजह

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में पांच मंजिला मकान गिरने से मरने वालों की संख्या पांच हो गई है। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है।

बताया गया कि दो और लोगों की मौत गुरुवार सुबह हुई हैं। दोनों की पहचान नहीं हुई है। दोनों के शव कुचली हुई हालत में मिले हैं। मलबे में दबा एक आवारा कुत्ता जिंदा बचा है। बचाव कार्य जारी है।

मलबा हटाने का कार्य जारी स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी कुछ और लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। बुलडोजर से मलबा हटाने का काम जारी है। जगह संकरी होने व आसपास के मकान क्षतिग्रस्त होने से बचाव कार्य करने में समस्या आ रही है।

हादसे के मुख्य कारण जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि हादसे की मुख्य तीन वजह निकालकर सामने आ रही है। पहली जो मकान गिरा है, उसके बराबर वाले मकान में निर्माण कार्य (मरम्मत) का काम चल रहा था।