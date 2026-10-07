दिल्ली के सीमापुरी में 5 मंजिला इमारत गिरी, 3 की मौत; अब तक 11 लोगों का रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सीमापुरी इलाके में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की क्लस्टर कॉलोनी में बुधवार को पांच मंजिला अवैध मकान भरभराकर गिर गया। हादसे में एक बच्चा समेत तीन लोगों की मौत हो गई। मलबे में करीब 15 लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, दमकल, पुलिस और निगम की टीम ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चलाकर 11 लोगों को मलबे से निकाल लिया।

वहीं, करीब पांच साल के बच्चे का शव दो टुकड़ों में मिला है। चार माह की गर्भवती महिला भी मलबे में दबी हुई है। वह अपनी मां को फोन कर बचाने की गुहार लगाती रही। खबर लिखे जाने तक राहत एवं बचाव कार्य जारी था।

सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची दमकल को बुधवार दोपहर करीब 3:30 बजे सीमापुरी ईदगाह के पास पांच मंजिला मकान गिरने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि मकान अनवार नाम के व्यक्ति का था। करीब 25 गज के भूखंड पर एल आकार में बिना किसी पिलर के पांच मंजिला अवैध मकान बना हुआ था।