दिल्ली में SIR से पहले के नाम वाेटर लिस्ट में फिर शामिल करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि दिल्ली में SIR के तहत मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं के नाम शामिल कराने के लिए उचित व्यवस्था की जाए।

इसके लिए उनसे यह घोषणा करने की मांग न हो कि वे नाम जुड़वाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहे हैं। पहले से पंजीकृत मतदाताओं के लिए अलग फॉर्म की मांग याचिका में यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि पहले से पंजीकृत किसी मतदाता से फॉर्म -6 में दी गई घोषणा दाखिल करने को नहीं कहा जाए, जो तथ्यात्मक रूप से उस मतदाता पर लागू नहीं होती।