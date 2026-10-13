जंतर-मंतर की जगह 3 नए प्रदर्शन स्थलों पर भी मचा घमासान, भड़के दिल्ली के व्यापारी और RWA; खड़े किए सवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। धरना-प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर के बजाय रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड और बुराड़ी मैदान को चिह्नित करने के प्रस्ताव पर भी नागरिकों और व्यापारियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है।

उनका कहना है कि प्रदर्शन स्थलों का चयन ऐसी जगह किया जाना चाहिए, जहां रिहायशी आबादी, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को परेशानी न हो। इसके लिए कम आवाजाही वाले स्थानों को प्राथमिकता देने की मांग की जा रही है।

रामलीला मैदान से कारोबार प्रभावित होने की आशंका

रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल बनाने पर आसपास के कारोबार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। यहां पास में कमला मार्केट समेत कई प्रमुख बाजार हैं।

दिल्ली व्यापार महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने कहा कि धरना-प्रदर्शन के दौरान जाम लगने से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। रामलीला मैदान में बार-बार प्रदर्शन होने से पूरे इलाके पर असर पड़ेगा।

उन्होंने सवाल उठाया कि मैदान में ट्रकों और बसों की पार्किंग होती है। ऐसे में प्रदर्शन के दौरान वाहनों की पार्किंग और सामान की आवाजाही कैसे होगी? चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने भी जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने के फैसले का स्वागत किया है।

हालांकि, संगठन ने रामलीला मैदान को भी इस सूची से बाहर रखने की मांग की है। सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल बनाने का दिल्ली के व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। पांच किलोमीटर के दायरे में प्रमुख बाजार उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान के पांच किलोमीटर के दायरे में दिल्ली-6 का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है। इसमें कमला मार्केट, चावड़ी बाजार, नया बाजार, सदर बाजार, चांदनी चौक, खारी बावली, लाजपत राय मार्केट, भागीरथ प्लेस, कश्मीरी गेट, पहाड़गंज, अजमेरी गेट और दरियागंज जैसे बाजार शामिल हैं।