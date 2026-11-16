आम्रपाली समूह के बिल्डरों की बढ़ सकती है मुसीबत, सुप्रीम कोर्ट ने संपत्तियां कुर्क कर नीलाम करने का दिया संकेत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया है कि आम्रपाली समूह के प्रमोटरों और बिल्डरों की संपत्तियां कुर्क कर उनकी नीलामी के आदेश दिए जा सकते हैं। अदालत का मानना है कि ऐसा करने से उन हजारों घर खरीदारों को अपनी रकम वापस मिलेगी, जिन्हें अब तक अपने फ्लैटों की चाबी नहीं मिली है।

जस्टिस जेबी पार्दीवाला और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी), मामले में रिसीवर नियुक्त किए गए भारत के महान्यायवादी आर.वेंकटरमणी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और नोएडा प्राधिकरण से विस्तृत जवाब मांगे है। कोर्ट ने क्या कहा? पीठ द्वारा रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने, दूसरी जगह भेजी रकम वसूलने और वास्तविक घर खरीदारों को जल्द उनकी संपत्तियों का कब्जा दिलाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्योरा देने को कहा गया है।

अदालत ने पक्षों से अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले अपने-अपने नोट एक-दूसरे के साथ साझा करने को भी कहा है, ताकि वे एक-दूसरे का पक्ष और जुलाई 2019 के अदालत के फैसले को लागू करने में हुई प्रगति समझ सकें।

घर खरीदारों के लिए धन जुटाने का मकसद पीठ ने यह भी संकेत दिया कि वह घर खरीदारों के लिए धन जुटाने के मकसद से संपत्तियां कुर्क करने और उनकी नीलामी की संभावना पर विचार करेगी। अदालत ने कहा 'आप कितनी संपत्तियां कब्जे में ले सकते हैं, कितनी रकम वसूली जा सकती है? हम सब कुर्क करेंगे।' अगली सुनवाई सात दिसंबर को दोपहर दो बजे होगी।