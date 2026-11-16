छठ पूजा के बाद घर लौटने वालों को राहत, इन प्रमुख रूटों पर सुबह सवा पांच बजे से दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। छठ पूजा के बाद दिल्ली लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो 18 से 22 नवंबर तक सुबह जल्दी सेवाएं शुरू करेगी।

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) के मुताबिक, आनंद विहार से ब्लू और पिंक लाइन तथा नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन पर ट्रेनें सुबह 5:15 बजे से उपलब्ध रहेंगी।

भीड़ बढ़ने पर चलेंगे अतिरिक्त ट्रेने

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए इन रूटों पर अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। इसके अलावा राजीव चौक और कश्मीरी गेट जैसे प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर रेड, ग्रीन और वायलेट लाइन समेत अन्य लाइनों से कनेक्टिविटी आसान बनाने के लिए भी अतिरिक्त ट्रेनें उपलब्ध कराई जाएंगी।