जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। सुंदर नर्सरी में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से शनिवार को 18 दिवसीय सरस शक्ति फूड फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। पहले रविवार को बड़ी संख्या में दिल्लीवासी व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए वाहनों से जब सरस मेले के लिए निकले तो सब्ज बुर्ज गोलचक्कर से लेकर लोधी रोड, मथुरा रोड और ओबराय फ्लाईओवर पर भीषण जाम लग गया।

इसे नियंत्रित करने के लिए दोपहर बाद लोधी रोड से सुंदर नर्सरी रोड को गोलचक्कर के पास बंद किया गया। हुमायूं मकबरे के पास से सुंदर नर्सरी में आयोजन स्थल तक सुगम आवाजाही के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ ही वालंटियर भी लगाए गए थे।

मेले में लगे 90 से अधिक फूड स्टॉल गुनगुनाती धूप का आनंद लेने के लिए लोग बच्चों के साथ नर्सरी पहुंचे। मेले में 90 से अधिक फूड स्टॉल देसी स्वाद और विविधता से भरे हैं। जैसे-जैसे दोपहर ढलती गई, स्वाद का चटखारा लेने के लिए भीड़ भी उमड़ती रही।

बिहार का लिट्टी-चोखा हो या तेलंगाना की हैदराबादी दम बिरयानी, पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग, असम का मशरूम पीठा, केरल के अट्टापडी क्षेत्र का वन सुंदरी और छत्तीसगढ़ का चौसेला जैसे क्षेत्रीय व्यंजनों के साथ ही पोटैटो स्प्रिंग और पूर्वोत्तर राज्यों के फास्ट फूड के जायके एक साथ चखने को मिले।