जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी जिले की कालकाजी थाना पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ अभियान के तहत तीन कार्रवाइयों में छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 25 बाइकें बरामद की हैं।

पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारियों से दिल्ली और एनसीआर में वाहन चोरी के 23 मामले सुलझे हैं। आरोपितों में बिट्टू गिरोह के सदस्य और अंतरराज्यीय वाहन चोर शामिल हैं। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की।

दिल्ली-एनसीआर से चोरी किए गए वाहन बरामद पुलिस के मुताबिक पहली कार्रवाई में बिट्टू उर्फ सनी और अर्जुन को गिरफ्तार कर चोरी की 12 बाइक और स्कूटी बरामद की गईं। संगम विहार निवासी बिट्टू पर 11 और मदनपुर खादर निवासी अर्जुन पर पांच मामले दर्ज हैं। इनमें आर्म्स एक्ट, चोरी, हत्या और हत्या के प्रयास के मामले शामिल हैं।

इस कार्रवाई से 12 मामले सुलझे। दूसरी कार्रवाई में आशु उर्फ माया उर्फ आसिफ और विजय उर्फ चीरा गिरफ्तार किए गए। उनकी निशानदेही पर दिल्ली-एनसीआर से चोरी के 12 वाहन बरामद हुए। इस कार्रवाई से 10 मामले सुलझे और दो अन्य बाइकें भी जब्त की गईं।