राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। समापन की बढ़ रहे 45वें अंतरराष्ट्रीय मेले में रविवार को दर्शकों का खासा हुजूम देखने को मिला। सुबह से मेले में दर्शर्कों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। कितनी ही जगह लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगते देखा गया। शाम तक स्थिति यह हो गई थी कि निर्बाध आवागमन में भी परेशानी होने लगी थी।

शुक्रवार को यह मेला खत्म हो जाएगा। इसलिए अब मेले में छूट मिलने लगी है और लोग खरीदारी भी खूब कर रहे हैं। मेला आयोजक भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आइटीपीओ) के मुताबिक रविवार को 1.25 लाख लोगों मेला भ्रमण किया।

व्यापार में मेले में पहुंचीं सौंदर्य विशेषज्ञा शहनाज हुसैन रविवार को हाल नंबर 14 में सौंदर्य विशेषज्ञा शहनाज हुसैन पहुंची।यहां उन्होंने अपनी कंपनी द्वारा बनाई गए सात चरणों वाले विशेष मसाज किट का अनावरण किया। इस दौरान उन्हें देखने व मिलने के लिए बड़ी संख्या में उनके प्रशंसकों की भीड़ देखने को मिली। उन्होंने उन्हें आटोग्राफ दिए और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई।

प्रशसंकों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते हैं और उनका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इस मसाज किट में भी जड़ी-बूटियां हैं जिसे घर बैठे महिलाएं प्रयोग कर सकती हैं, उन्हें किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

फूड कोर्ट में लगा जमघट मेले में पहुंचे लोगों ने विभिन्न राज्यों और देशों के मंडपों में जाकर वहां के उत्पादों, हस्तशिल्प, खानपान और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखी। कई मंडपों में खरीदारी करने वालों की भी अच्छी-खासी भीड़ रही। वहीं, अलग-अलग राज्यों की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने रहे।