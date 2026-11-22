राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी की हवा में लगातार चौथे दिन सुधार दर्ज किया गया। रविवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 239 रहा, जो खराब श्रेणी में है। शनिवार के मुकाबले इसमें 26 अंकों की गिरावट आई।

हालांकि, सुधार के बावजूद प्रदूषण से राहत पूरी नहीं है। रविवार को आंकड़े दर्ज करने वाले 56 निगरानी केंद्रों में से 36 पर हवा खराब, आठ पर बेहद खराब और 12 केंद्रों पर मध्यम श्रेणी में रही।

पिछले चार दिनों में 41 अंकों का आया सुधार

पिछले चार दिनों में दिल्ली के एक्यूआइ में कुल 41 अंकों का सुधार हुआ है। 19 नवंबर को एक्यूआइ 280 था, जो 20 नवंबर को 270, शनिवार को 265 और रविवार को 239 पर आ गया। उत्तम नगर में सबसे अधिक 332 एक्यूआइ दर्ज किया गया, जबकि इग्नू मैदान, मैदानगढ़ी में यह 330 रहा।

वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के वास्तविक समय के स्रोत विश्लेषण के अनुसार, रविवार को भी वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण रहा। दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में इसकी अनुमानित हिस्सेदारी 38.6 प्रतिशत रही, जो शनिवार के 33.1 प्रतिशत से अधिक है।

लकड़ी व उपलों जैसे घरेलू ठोस ईंधन के इस्तेमाल सहित जैव ईंधन जलने से 24.2 प्रतिशत प्रदूषण हुआ। कचरा जलाने की हिस्सेदारी 14.9 प्रतिशत रही। इसमें नगर निगम के कचरे के साथ प्लास्टिक, रबर और इलेक्ट्रॉनिक कचरा जलना भी शामिल है।

इसके अलावा सेकेंडरी आर्गेनिक एरोसोल की हिस्सेदारी 8.9 प्रतिशत और सेकेंडरी इनआर्गेनिक एरोसोल की आठ प्रतिशत रही। सड़क की धूल और मिट्टी से 2.2 प्रतिशत, मिश्रित ईंधन जलने से 1.6 प्रतिशत, औद्योगिक स्रोतों से 1.5 प्रतिशत और कोयला जलने से 0.2 प्रतिशत प्रदूषण होने का अनुमान है।

वायु गुणवत्ता में मौसम की बड़ी भूमिका हवा की गुणवत्ता में सुधार के पीछे अनुकूल मौसम की अहम भूमिका रही। उत्तर-पश्चिमी दिशा से 15 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से चली हवाओं ने प्रदूषकों को वातावरण में फैलाने में मदद की। रविवार को दिल्ली में प्रदूषकों के ऊपर की ओर फैलने की अनुमानित अधिकतम मिश्रण ऊंचाई करीब 1,500 मीटर रही। अधिक मिश्रण ऊंचाई होने से प्रदूषकों को सतह के पास जमा होने के बजाय ऊपर फैलने की जगह मिलती है।

मंगलवार-बुधवार को फिर बढ़ सकती है परेशानी वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार, सोमवार से बुधवार तक दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। इसके बाद के छह दिनों में भी हवा खराब से बेहद खराब श्रेणी में रह सकती है। सोमवार को उत्तर-पश्चिमी हवाओं की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे प्रदूषकों के फैलाव में मदद मिल सकती है।