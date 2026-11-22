जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से सुंदर नर्सरी में शनिवार को 18 दिवसीय सरस शक्ति फूड फेस्टिवल की शुरुआत हुई है।

ग्रामीण महिलाओं के उद्यमशील कौशल, पारंपरिक खानपान और भारत की समृद्ध पाक विविधता को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित महोत्सव में 90 से अधिक फूड स्टॉल पर बिहार का लिट्टी-चोखा, तेलंगाना की हैदराबादी दम बिरयानी, पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग, असम का मशरूम पीठा, केरल के अट्टापडी क्षेत्र का वन सुंदरी और छत्तीसगढ़ का चौसेला जैसे क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद चखने को मिलेगा।