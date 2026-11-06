दिल्ली ACB को मिला नया चीफ, IPS संजय कुमार त्यागी बने संयुक्त आयुक्त; विक्रम जीत के ट्रांसफर पर मिली कमान
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त संजय कुमार त्यागी को दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) का नया संयुक्त आयुक्त नियुक्त किया गया है।
HighLights
संजय कुमार त्यागी दिल्ली एसीबी के नए संयुक्त आयुक्त नियुक्त।
यह पद विक्रम जीत सिंह के तबादले के बाद खाली था।
त्यागी 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी, पूर्व पुलिस प्रवक्ता।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में तैनात संयुक्त आयुक्त संजय कुमार त्यागी को दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) का नया संयुक्त आयुक्त नियुक्त किया गया है। एसीबी में संयुक्त आयुक्त का पद विक्रम जीत सिंह के तबादले के बाद खाली था।
2008 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं त्यागी
संजय कुमार त्यागी 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह लंबे समय तक दो बार दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह दिल्ली एयरपोर्ट में डीसीपी और एनडीएमसी में भी उच्च पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
विक्रम जीत सिंह के तबादले के बाद खाली था पद
एसीबी के संयुक्त आयुक्त विक्रम जीत सिंह का तबादला होने के बाद यह पद खाली हो गया था। अब संजय कुमार त्यागी को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।