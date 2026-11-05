दिल्ली में जल्द बनेंगे 500 नए पुलिस बूथ, बेहतरीन काम के लिए 72 पुलिस अफसर और जवान हुए सम्मानित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पुलिसकर्मियों को अपनी सेवा संबंधी समस्याएं व शिकायतें वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखने, उनके कल्याण व कार्य परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए बृहस्पतिवार को मध्य जिला पुलिस द्वारा राजघाट स्थित गांधी स्मृति के सत्याग्रह मंडप में ‘संपर्क सभा’ का आयोजन किया गया।

इसके जरिये पुलिसकर्मियों को एक मंच प्रदान किया गया, जहां पुलिसकर्मियों ने अपनी समस्याएं रखीं। इस दौरान 45 दिनों के अंदर आठ प्रमुख मामलों में उत्कृष्ट व अनुकरणीय जांच के लिए 72 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के बाद जवानों के बीच भाईचारे और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए ‘बड़ा खाना’ का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 329 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। 72 पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विशेष आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने हाल के दिनों में कानून-व्यवस्था की बड़ी चुनौतियों और नियमित ड्यूटी को एक साथ संभालने के लिए मध्य जिला पुलिस की सराहना की।

उन्होंने कहा कि किसी बड़े मौके पर सुरक्षा बल (सीएपीएफ) मुख्य रूप से बाहरी खतरों से निपटते हैं, लेकिन पुलिस के पास नागरिकों की शिकायतों को सुलझाने और शांति बनाए रखने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। इसलिए हर शिकायत को बेहद संवेदनशीलता, ईमानदारी और पेशेवर तरीके से हल किया जाना चाहिए। 500 नए पुलिस बूथ स्थापित करने की योजना उन्होंने आधिकारिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के इस्तेमाल पर जोर दिया। इसके अलावा, पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए संवेदनशील इलाकों में बॉडी-वॉर्न कैमरे और थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के सही उपयोग की सलाह दी।